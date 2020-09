Momento de la detención.

Un hombre que iba a 100 kilómetros por hora en la Autopista Panamericana y que había hecho lo mismo en julio pasado, fue detenido en las últimas horas por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



Se trata de un hombre de 45 años que fue detenido a la altura del partido de San Isidro, por dos agentes motorizados, quienes lo demoraron, le labraron la infracción por circular por una autopista con un vehículo no autorizado y lo escoltaron hasta un lugar seguro, fuera de la autopista.



Your browser does not support the video element.

En julio pasado se había viralizado un video en el que se veía a una persona conduciendo un monopatín eléctrico a 100 kilómetros por hora en la Autopista Panamericana.



Según un comunicado de la ANSV, el conductor tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y una licencia de conducir automóviles emitida por el Gobierno porteño.



Además, se indicó que tiene una deuda de 40 mil pesos por diversas faltas de tránsito en la Ciudad, como exceso de velocidad, forzar barreras de peajes y estacionar sobre la vereda, todas cometidas con un Audi.



Noticias relacionadas

También se informó que el hombre tiene condenas en estado de ejecución por otras infracciones, y acciones iniciadas en otras jurisdicciones.



"Ir a 100 kilómetros por hora en un monopatín por la Panamericana no solo está prohibido sino que es una conducta suicida. Si a eso le sumamos el historial de infracciones que arrastra y su negativa a resolverlas, percibimos una profunda falta de respeto por las normas de tránsito. Espero que esta persona reflexione. Agradezco a los Agentes de la ANSV que hicieron lo que había que hacer: cuidarlo. Esto demuestra que el control salva vidas", dijo en las últimas horas Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.



Y agregó: "La realidad, como puede verse en este caso, es que dejar a criterio del usuario de los monopatines eléctricos la decisión de respetar las normas o no suele ser ineficiente. Nosotros creemos que, al igual que en Europa, debe prohibirse la comercialización de dispositivos de micromovilidad que puedan superar los 30 kilómetros por hora, ya que un siniestro a mayor velocidad tiene enormes probabilidades de terminar en la muerte del conductor".