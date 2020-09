Captura del video.

Un repudiable hecho involucra a una pareja de argentinos que reside en México y quedaron en el foco de la tormenta por reprochable actitud.

La situación se produjo el 4 de septiembre la colonia Hipódromo de la capital mexicana, cuando miembros de Protección Civil y de los servicios urbanos de la alcaldía acudieron a cortar un árbol inclinado por petición de los residentes de la zona.

En ese momento, la argentina salió con su pareja para evitarlo y terminaron llamando "ignorante" a uno de los presentes. Quién filmaba la situación terminó siendo insultada por esta mujer ya que la llamó "india horrible", mientras que su pareja intentó evitar la filmación.

Los involucrados han sido acusados de injuria y obstrucción del servicio público y el caso será presentado ante un juez cívico. La pareja fue identificada como Julieta Barrionuevo y Alejandro Montes de Oca, profesores de tango en un establecimiento llamado Bar Covadonga.

Los residentes de Colonia Hipódromo han rechazado los actos de "discriminación y violencia" a través de un comunicado en el que dejan claro que harán el debido seguimiento.