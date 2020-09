Estremecedora aparición en casa abandonada. Foto: Twitter.

El video podría ser digno de un clásico del cine de terror, pero... es real y, por supuesto, verdaderamente estremecedor. Una mujer pasaba por una fantástica mansión abandonada durante un paseo que daba y decidió mandarle un vídeo a su hija.

Pero, en medio de tanto entusiasmo, no logró advertir que acababa de captar en video un rostro fantasmal que la observaba desde una de las ventanas de la casa en cuestión.

La mujer, ajena a todo esto, capturó las imágenes en video mientras caminaba por la enorme casa antigua y le puso en situación a su hija llamada Rebecca, que, de todas maneras, estaba distraída.

Luego de esto colgó las imágenes en video a TikTok, diciendo: "Mi madre me envió este vídeo de una mansión que encontró en un paseo y noté una cara en la ventana".

El vídeo, súmamente impactante, causó sensación en la red social y se hizo de inmediato viral, acumulando casi dos millones de visitas en la plataforma.

Viendo el video, muchos usuarios se asustaron. "¡Dios mío, eso es un NIÑO! ¿Por qué tuve que ver esto antes de acostarme?", escribió uno. Otro comentó: "Toda mi serotonina acaba de salir de mi cuerpo".

Por suerte, una persona finalmente explicó todo, diciendo que conoce la casa y que la imagen se trata de la cabeza de una muñeca, puesta ahí mantener alejados a los turistas.

Un video espeluznante. Video: Twitter-Tik Tok.

Luego de este comentario, Rebecca publicó una actualización con un segundo vídeo que muestra la cámara haciendo zoom en la figura de la ventana para mostrar claramente una cabeza de muñeca.

Aunque algunos usuarios se sintieron aliviados de tener una explicación coherente, no proporcionó consuelo a otros, que aseguraron no haber pegado ojo esa noche.