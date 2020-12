Estoy cansado, me voy con mamá y papá”: la confesión de Maradona a un amigo italiano

Diego y Stefano.



El italiano Stefano Ceci conoció a Diego Maradona en Cuba. Mantenían una estrecha relación personal y profesional. “La suya fue una muerte anunciada”, aseguró en los últimos días Ceci al brindar una entrevista al diario italiano La Repubblica.



En esa nota "Tanito"- como lo llamaba Diego- contó detalles de conversaciones íntimas con el astro del fútbol. "La última vez que lo escuché fue una semana antes de que lo operaran, por Facetime", comentó.

"Puedo decir algo con seguridad: Diego se dejó llevar. Estaba cansado de vivir. Estaba deprimido. El encierro y todas las restricciones por la pandemia le dieron el golpe final. Puede haber errores, pero me lo dijo hace un año: 'Tanito, estoy cansado, me voy con mi mamá y mi papá", reveló Ceci en la entrevista.

"La suya era una muerte anunciada. Diego lo decidió. Si quería algo, no había forma de contradecirlo. No se le debería haber permitido salir del hospital una semana después de haber sido operado de la cabeza, pero decir que no para los que estaban con él en esos días hubiera significado enfadarlo", señaló en la entrevista.

Ceci además de entablar una relación de amistad fue quien asesoró en varios negocios a Diego y lo acompañó en su aventura como entrenador de Al-Wasl.

El amigo íntimo de Maradona, que ha dormido en la calle y lo conoce desde niño para conocerlo, ha analizado la vida del recientemente fallecido. "Diego siempre ha estado solo, solo pensaban en Maradona. Viví 20 años junto a él y conocí a la persona detrás del futbolista. Diego era una persona frágil y humilde. La persona de Diego era lo opuesto a Diego como futbolista. Lo disfrutaba, así que llevo muchos y muchos recuerdos dentro de mí. Pocas personas han disfrutado mucho de Diego como persona".

"Al menos ahora Diego está con las personas que más amaba: su madre y su padre. Ahora Diego está en paz ".

Stefano incluso llevó su increíble historia al papel: en 2015 firmó el libro «Maradona, el sueño de un niño» (o «il sogno di un Bambino», en italiano) en el que narra sus experiencias junto al ídolo del Napoli, su amigo. Lo editó la RAI y fue presentado en varias ciudades de la península. Incluso Ciro Ferrara, leyenda del conjunto napolitano en aquellas hazañas de los 80, ex compañero y amigo de Diego, participó de disertaciones sobre la obra.