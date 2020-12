Dólares. Reuters.

El dólar blue cayó $ 1 este jueves y se ubicó debajo de los $ 150 nuevamente, poniéndose en los $ 149, con lo que se mantiene por encima de los dólares.

El dólar mayorista cerró en los $ 82,72, 10 centavos sobre el cierre de ayer.

Las cotizaciones financieras estuvieron debajo del precio del blue y del solidario. El dólar MEP operó a $ 141,74 (0,3%), mientras que el contado con liqui se vendió a $ 142,93 (0,2%).

Noticias relacionadas

El promedio entre bancos que se colocó en los $ 88,17, lo que con los impuestos elevaba el precio del solidario a los $ 145,47.

El Banco Central compró divisas por u$s 10 millones que se sumaron a los u$s 15 del martes y los u$s 30 millones del lunes.

El dólar minorista operó sin modificaciones en los $ 87,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el miércoles unos u$s 111,606 millones en el mercado de cambios.