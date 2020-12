Dolar, AGENCIA NA

El dólar blue sumó un peso y cotizó a $151 pesos, en una jornada con mayor actividad y en la que el Banco Central embolsó unos u$s 95 millones, con lo que en diciembre recuperó en total u$s 350 millones, según fuentes del mercado financiero.

En el mercado informal, la divisa había comenzado la semana con un incremento de 2 pesos, para ubicarse en los 150 pesos, luego de tres semanas de bajas consecutivas.

En el mercado mayorista, el dólar terminó a $83,25, diez centavos por encima de la jornada anterior.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 327,9 millones, en el sector de futuros MAE se registraron operaciones por u$s 40 millones y en el mercado de futuros Rofex trepó a u$s 710 millones.

Cambistas locales vincularon el aumento en el monto de los negocios a los próximos feriados navideños, aunque en un mercado que se mantiene con poca actividad.

En los primeros días de octubre, el volumen negociado en el segmento mayorista no superaba los u$s 300 millones en un solo día.

En el mercado minorista, según las cotizaciones publicadas por el Banco Central, el dólar cerró a $82,55 comprador y $88,80 vendedor, por lo que con la recarga impositiva trepó a $146,52, seis centavos más que el día anterior.

En el sector financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) tuvo un incremento de 1,1% y llegó a $140, por lo que la brecha con el mayorista avanzó al 69,7%, mientras que el MEP escaló 1,4% a $140,69, por el spread se ubicó en 66,7%.