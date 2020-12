Karina "La princesita".

El escándalo de los audios entre Fede Bal y el Polaco, trajo a cola la supuesta separación entre el participante de “MasterChef Celebrity” y su novia Barbi Silenzi... Supuesta por que aún no está claro si el la echó de la casa o ella lo perdonó y se dieron otra oportunidad.

Karina “La princesita” y el Polaco tuvieron a su hija Sol, por eso la cantante conoce muy bien a su ex y hasta se animó a defender a la bailarina:“La conozco profundamente y aseguro que es una buena persona. A mí me cae bien porque hemos tenido unas charlas, en la fiesta de egresados de mi hija charlamos un montón, ha venido a casa o yo a la de ella un par de veces. Lo que más valoro es que mi hija la quiere tanto y eso es por el trato que tiene con Sol”.

Acerca de la supuesta separación de Silenzi con su ex pareja, “La princesita” opinó: “No sabía que estaban medio mal. Uno escucha lo que dice la gente, lo que se ve en los programas y Sol por ahí me hace comentarios como ‘parece que pasó tal cosa…’. Sol se entera por la tele. Tampoco estaría bueno que el papá le diga ‘me separé’, ‘mañana volví’. Una no termina de saber si es verdad o no”.

Respecto al famoso audio que se filtró, la cantante se desligó: “No, no sé nada, no escuché. No me meto ahí. Yo no puedo hacerme la tonta y decir que nunca fue así. A mí me ha pasado, éramos tan chicos que no te puedo decir si sigue siendo así. Es un tema de pareja de ellos, yo no me meto. Sería una falta de respeto opinar sobre su relación porque no me corresponde, es un tema de él"