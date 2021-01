Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California.

Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, comenzó su video diciendo: "Hay cristales rotos de las ventanas del Capitolio de Estados Unidos, pero la turba no solo rompió los cristales de las ventanas del Capitolio, sino que rompieron las ideas que dábamos por garantizadas. No solo rompieron las puertas del edificio que alberga la democracia estadounidense, sino que arrollaron los mismísimos principios sobre los que se fundó nuestro país".

Schwarzenegger nació en Austria, reveló que cuando él era niño en su país natal vio a hombres rotos bebiendo para olvidar su culpa por participar en el "régimen más malvado" de la historia y agregó que su propio padre bebía y le golpeaba a él y a su madre. “Crecí en las ruinas de un país que sufría la falta de democracia. Nací en 1947, dos años después de la Segunda Guerra Mundial y de niño estaba rodeado de hombres colapsados", expresó. Y añadió: "No lo culpé (a su padre) porque nuestro vecino le hacía lo mismo a su familia y también el vecino de al lado... Lo escuché con mis propios oídos y lo vi con mis propios ojos”.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5