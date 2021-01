Sofía Elizabeth Ortiz Andrada

Una joven tucumana de 24 años denunció haber sido discriminada en un boliche de Mar del Plata por su peso.

Se trata de Sofía Ortiz Andrada, la primera modelo plus size de Tucumán, quien comentó el mal momento que debió vivir en un boliche de Playa Grande: "A mis amigas les ponían las pulseras y pasaban nomás, pero a mí me pararon. Entonces, les dije: 'Yo estoy con las chicas que acaban de pasar'", relató. "El de seguridad me contestó: 'Pará que me fijo si hay lugar'. Me tuvieron esperando ahí como media hora mientras los demás seguían pasando”.

En ese momento, Sofía exigió que le explicaran por qué la demoraban y el custodio del boliche Bruto señaló que el lugar era para mayores de 21 años. Al mostrarle el documento, el hombre le dijo que tenía que pagar el precio de la entrada. A pesar de que el boliche ofrecía entrada gratis a quienes reservaran, la joven se mostró predispuesta a pagar por su ingreso. Finalmente, el guardia dijo que no había espacio. "Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal. Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron", comentó.

Noticias relacionadas

“Nos vamos de Mar del Plata con un mal trago”, remarcó Sofía. Ante la trascendencia del caso, desde el Inadi delegación Mar del Plata se contactaron con la joven y se pusieron a disposición para receptar la denuncia y detallaron: "Sofía planteó que quiere denunciar lo sucedido en el INADI, y adelantó que cuando llegue a su provincia radicará la denuncia desde allá, agradeciendo ser contactada y asesorada en sus derechos”.

Tras el episodio, el grupo de amigas intentó contactarse con el boliche, pero nunca recibieron respuesta. "Lo único que recibimos de ellos fue una tilde azul", dijo la joven.