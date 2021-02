Mario Baudry novio y abogado de Verónica Ojeda.

Mario Baudry, abogado que representa a Dieguito Fernando, hijo de Diego Maradona y Verónica Ojeda, dijo que el nene “vio marihuana” en la mesa de luz de su padre y aseguró que el amigo y abogado del futbolista Matías Morla, estaba al tanto de eso.

Baudry relató: “Un día domingo, Verónica fue a la casa de Brandsen. Dieguito entró corriendo a la habitación buscar a Lola, la perrita que le había regalado a Diego, y vio marihuana arriba de la mesa de luz. Diego estaba en un sillón, en supuesto estado de ebriedad” y agregó: “En este contexto, Verónica se puso muy mal y se contactó con (Marías) Morla, que le mandó un audio diciendo que tenía conocimiento de eso”.

”En el audio que nosotros tenemos, él reconoce que le daban marihuana a Diego. Entiendo que Matías Morla no es médico, por lo que no puedo atribuirle una responsabilidad médica a él en todo lo que pasó, sí a todo el equipo médico, que no son solo Luque y Agustina Cosachov”.

“En el 2007, cuando estaba con Verónica, Diego tuvo una situación similar. En ese momento tenía un médico clínico con él y una ambulancia en la puerta, que logró salvarle la vida al trasladarlo de urgencia al hospital, donde lo estaban esperando. Tenían los elementos para poder salvarlo. En este caso no estaban los elementos médicos, no había elementos que ameritara una internación domiciliaria que pudiera beneficiar a Diego”, argumentó el abogado.

Baudry reveló que: “En los mensajes, Luque le indicó a su socio cuál era la casa de Diego porque nunca había ido. Si su socio, que eran los contratados para mantener la salud de Diego, no conocía su casa... imaginate el resto”.