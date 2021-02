IMÁGENES SENSIBLES. El momento de la fractura de Pinola. Foto: captura ESPN.

Pese al resultado favorable ante Platense, River ya la venía pasando mal como consecuencia de la lesión sufrida por Rafael Santos Borré. Pero para su mala suerte, eso no fue suficiente, y luego sobrevino la tremenda fractura sufrida por Javier Pinola.

Pinola dio un gran salto para despejar la pelota en disputa con un rival y todo culminó en drama para el Millonario.

Su grito de dolor desgarrador fue la señal indicada.

Noticias relacionadas

Borré, tras caer, se dio cuenta de inmediato y gritó que se había roto el brazo: "¡Me quebré!".

La imagen vista por la televisión fue por demás elocuente. Con toda seguridad hay lesión ósea en el antebrazo derecho.

Poco después de haber dejado el campo de juego (fue reemplazado por Héctor David Martínez) Pinola fue trasladado en ambulancia al Sanatorio Finocchieto. Y en River, lógico, hay preocupación.

Los estudios confirmarán el grado de la fractura y si existió desplazamiento o no. River, pese a a la victoria ante Platense, tuvo una tarde para el olvido.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. Así se fracturó Pinola. Video: ESPN.