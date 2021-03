Dólares. Foto: Reuters.

El dólar blue cotizó estable en $145, mientras el dólar "solidario" se mantuvo como el más caro del mercado y el Banco Central compró u$s 100 millones.

El tipo de cambio paralelo operó sin modificaciones tras retomar el martes la tendencia negativa, al restar $2 respecto del lunes.

En el inicio de semana había avanzado $1 luego de experimentar a lo largo de febrero una disminución de $7 en medio de una mayor tranquilidad cambiaria.

En lo que va del año, el tipo de cambio paralelo experimentó una caída equivalente a $21.

Así, la moneda norteamericana que se vende en las "cuevas" porteñas continúa más barata que el denominado dólar "solidario".

El dólar "ahorro" cerró este miércoles en $89,314 para la punta compradora y a $95,637 para la vendedora.

Sin embargo, si se tienen en cuenta los recargos correspondientes, se ubicó en $157,79.

El billete minorista continúa en el rango más caro del mercado frente a una caída en las transacciones.

En enero sólo unas 754 mil personas adquirieron dólares para ahorro, mientras que, con un promedio de u$s 191 per cápita, las compras brutas tuvieron una caída de 13% respecto del total del mes anterior.

Según las cifras oficiales, se profundizó la baja de diciembre, cuando unos 851.000 usuarios habían accedido a dólares para atesoramiento, al tiempo que a lo largo del 2020 se habían vendido u$s 5.750 millones por esa vía.

En tanto, el dólar mayorista ganó ocho centavos, y llegó a $90,23.

De ese modo, en lo que va de la semana expuso un avance de 41 centavos.

Fuentes del mercado indicaron que el Banco Central finalizó la jornada con un saldo favorable en su intervención y estimaron que pudo comprar en torno a u$s 100 millones.

Ello se suma a los u$s 80 del martes, los u$s 180 millones del lunes y a los u$s 630 millones adquiridos a lo largo de febrero.

Operadores remarcaron que la oferta por parte del sector privado volvió a predominar en la rueda, lo cual permitió que la autoridad monetaria pudiera comprar divisas para fortalecer las reservas internacionales.

El volumen negociado en el segmento de contado bajó respecto de la rueda previa y quedó en u$s 229,830 millones.

Por su parte, las cotizaciones financieras, que no están alcanzadas por el cepo, siguieron en alza, aunque a un ritmo menor frente al día anterior.

El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó a $145,55, al subir 0,3 por ciento.

El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, subió $149.30.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno tiene "el control de la situación cambiaria" y rechazó la posibilidad de una devaluación, a la vez que pronosticó un tipo de cambio de 102,5 pesos para fin de año.

Además, consideró que la inflación constituye un fenómeno "multicausal" y remarcó que "no sólo se arregla frenando la emisión monetaria sino también con el aumento de las exportaciones, solucionando el problema del déficit fiscal y con cuestiones de comportamiento".