Marcha por Diego Maradona.

Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe se hicieron presentes en el Obelisco para pedir Justicia por la muerte de Diego Maradona luciendo un cartel con la inscripción "CONDENA SOCIAL Y JUDICIAL PARA LOS CULPABLES, JUSTICIA POR D10S!!". También se hicieron presentes Verónica Ojeda y Dieguito Fernando.

Del encuentro participaron decenas de maradoneanos bajo la consigna “La condena será social. Justicia por Diego. No murió, lo mataron. Juicio y castigo a los culpables”.

La marcha se masificó y se convirtió en una concentración, y se generaron algunas corridas y hechos delictivos, que terminaron con algunas personas detenidas.

La violencia que se vivió hizo que la familia del Diez abandonara la manifestación minutos después de haber arribado.

Maradona falleció a los 60 años el pasado 25 de noviembre mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en un barrio de la localidad bonaerense de Tigre, semanas después de someterse a una operación en el cráneo por un hematoma subdural.

En la causa que investiga el presunto delito de homicidio culposo, la Justicia imputó al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni (coordinador).