Alquileres. Foto archivo.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, mostró su enojo ante la falta de cumplimiento de la nueva ley de alquileres y afirmó que todos los contratos que se firman son "completamente ilegales".

"La ley es buena, pero no hay contactos que se firmen bajo la misma", dijo en declaraciones al programa Caballero de Día en La990.

"Todos los (contratos) que se rubrican en la Argentina son completamente ilegales. Se firman por dos años, por un año o por 6 meses y no se registran en AFIP", dijo y aseguró que "se hacen aumentos semestrales, no se cumple con la Ley ni hay un Estado que la haga cumplir”.

El referente de los inquilinos además enfatizó en el nuevo formato contractual. Sugirió de debe adaptarse a la ley de alquileres y que "una vez firmado, debe subirse al registro de alquileres de AFIP" para que ese organismo pueda relevar "por primera vez, de quienes alquilan y en qué condiciones" con el objetivo de que el Estado pueda llevar adelante una política que favorezca el acceso a un alquiler.

Por otro lado, también criticó la gestión del actual gobierno y del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. “Hay un Estado que ha decidido no hacerse cargo de lo que el Congreso votó. Desde el Ministerio de Desarrollo y Hábitat me dijeron que van a hacer un modelo de contrato igual al que les presenté hace cuatro meses. Ahora no nos atienden más porque los criticamos. Si tenemos un ministerio que cree que la vivienda es un derecho, debe entender que la única forma de acceder a una vivienda en Argentina es alquilando”, expresó Muñoz.

"Se reunieron con las inmobiliarias de Buenos Aires que son las que llevan adelante el incumplimiento y el robo sistemático a los inquilinos. Las inmobiliarias son una mafia que genera crisis habitacional y están pidiendo a Ferraresi que se derogue la ley”, afirmó Muñoz.

Luego del anuncio del Ministro Ferraresi de la inclusión del programa ProcreAR dentro de los sindicatos, Muñóz expresó: “Anunciaron que se entregarán 1.200 casas para toda la CGT y CTA, y esa cantidad no alcanza ni siquiera para la comisión directiva”.

Respecto al manejo de los propietarios a la hora de alquilar, Muñoz fue fulminante: “Hay sectores que no quieren alquilar porque forman parte de un golpe de mercado. Tienen 5 o 6 viviendas y pueden esperar, a ver si el mercado inmobiliario junto con Cambiemos pueden derogar la ley de alquileres. Hay otro sector que no le renueva el alquiler al inquilino porque no puede vender, y después le alquila a otro con un fuerte aumento”, enfatizó Muñoz.

El representante de los inquilinos agrupados dejó en claro que si no se aplica la ley de alquileres un trabajador que gana $30.000 debe dejar $20.000 para pagar el alquiler.

Muñoz apuntó a los grandes empresarios inmobiliarios: “Hay algo muy parecido a lo que pasó en 2002, existe récord de oferta de viviendas en venta. Ahí llegan los grandes empresarios a comprar las casas, y todo vuelve a la concentración de las viviendas en pocas manos”.