Ingreso de la CTA Autónoma a la redacción del diario Río Negro

Un grupo de personas identificadas con la agrupación ODEL (Organización de Desocupados En Lucha) de la CTA Autónoma ingresó por la fuerza a la redacción del diario Río Negro y agredió a periodistas y personal del lugar, ante la eventual publicación de una nota sobre una denuncia por abuso sexual.

Los manifestantes ingresaron al edificio ubicado en el departamento de General Roca y golpearon a dos recepcionistas y al fotógrafo Juan Thomes, además de proferir amenazas al periodista Luis Leiva verbales y escritas (con pintadas), según indicó el diario Río Negro.

Las agresiones se dieron minutos después de la audiencia de formulación de cargos por abuso sexual a Miguel Báez, líder de la agrupación ODEL, hecho al que el diario y el periodista Leiva le dieron cobertura periodística.

Dentro del edificio, los manifestantes exigieron ver al periodista que cubrió la audiencia judicial y escribieron en una pared: "Leiva, decí la verdad".

El ingreso del edificio del diario fue vandalizado con pintadas y carteles con fotos de Leiva, en lo que el diario calificó como "un claro mensaje intimidatorio".

Además, en la empresa indicaron que denunciaron lo que estaba ocurriendo a la Comisaría Tercera de Roca, ubicada a media cuadra del edificio, pero los efectivos llegaron al lugar más de media hora después.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, comunicó al diario su indignación y solidaridad frente a lo sucedido, al tiempo que se comprometió a investigar el accionar de la policía y, en ese marco, el jefe de la Policía provincial, Osvaldo Tellería, abrió un sumario.

La CTA Autónoma se despegó de la agresión que sufrieron los trabajadores del medio y repudió el accionar de los militantes de ODEL.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, también condenó el hecho, y tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la agrupación de periodistas FOPEA y el sindicato de Prensa de Neuquén manifestaron un enérgico repudio a las agresiones.