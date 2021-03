El puesto fronterizo venezolano atacado por las FARC. Fotos; captura de video.

La tensión va en aumento en la frontera entre Venezuela y Colombia, con el recrudecimiento de un conflicto que parece no tener final y que ya lleva décadas. Ahora, el enfrentamiento entre militares venezolanos y un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrega un nuevo y dramático capítulo a esta historia. Todo ha comenzado el pasado domingo y ha seguido hasta el martes en la zona de La Victoria, del estado Apure.

De acuerdo a lo que ha informado por estas horas Juan Francisco García, el coordinador en la entidad de la ONG Fundaredes, cerca de las 8 p. m. hora local, los guerrilleros de las FARC atacaron duramente al batallón del Ejército de La Victoria, del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. La zona permaneció sin energía eléctrica, por lo cual Fundaredes perdió el contacto con sus informantes en la zona, por lo que, para el momento de publicación de esta nota, desconocían de la evolución de estos hechos.

Así mismo, se han difundido audios por las redes sociales que dan cuenta de la tensa situación vivida recientemente por los habitantes de la zona. Reportan haber escuchado al menos tres bombas e incluso grabaron ráfagas de tiros y otras detonaciones.

Noticias relacionadas

“Están atacando el batallón. Estoy aquí asustado. Yo no sé qué está pasando de aquel lado”, se escucha a un hombre, en uno de esos audios dados a conocer.

Previamente, había circulado otro audio atribuido a uno de los guerrilleros en el que se le escucha decir que estaban dispuestos a parar, replegar sus unidades y suspender actividades hostiles, si se hacía una verificación de alto nivel y, quienes asegura son responsables de la situación, asumían consecuentemente lo que habían hecho.

Your browser does not support the video element.

El video de la zona del conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela. Twitter.

“No fuimos nosotros quienes iniciamos esta confrontación. Fueron los apetitos y los intereses de unos generales y coroneles que han venido buscando la extorsión, el chantaje y el beneficio personal, no solamente a nosotros como fuerza revolucionaria, sino a la población civil en general”, dice el hombre, quien además advierte que estaban en la espera para continuar, si era necesario, defendiendo “sus vidas, la revolución y el pensamiento bolivariano”.

“A aquellos que están dispuestos a continuar (…) en esta ofensiva, estamos dispuestos a luchar, estamos dispuestos a dar la vida”, se alertó.

El comunicado de las FARC: