Un golden retriever llamado Martin decidió irrumpir una emisión en directo de la cadena rusa Mir al robar el micrófono a una periodista, mientras estaba relatando las tendencias de la temperatura de Moscú en abril. El video se convirtió en viral en todas las redes sociales.

El perro se acercó a la periodista, le arrebató el micrófono de un salto y huyó de la escena con el botín entre sus colmillos. "¡Quieto! ¡Ven aquí! ¡Oye, para, para! ¡Quieto!", grita la corresponsal poco antes de que la emisión vuelve al estudio.

"Parece que nuestra corresponsal ha sido desconectada. Ahora, intentaremos contactar con ella de nuevo", resume seriamente la presentadora.

Sin embargo, no es la primera vez que estos animales intentan perturbar la emisión de Mir. Así, en 2017, un perro logró ingresar de alguna manera al estudio. En ese entonces, el animal saltaba, ladraba e incluso casi alcanzó a subirse a la mesa, mientras la presentadora intentaba sin éxito contener su risa.

