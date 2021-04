Ariel Holan. Foto: NA.

Ariel Holan renunció este lunes como entrenador de Santos de Brasil, un día antes de visitar a Boca en "La Bombonera", por la Copa Libertadores.

Así lo confirmó el presidente Andrés Rueda, en una conferencia de prensa este lunes por la mañana en San Pablo, luego de las críticas profundas de los hinchas.

Holan, según trascendió, estaba contrariado por la venta del mediocampista venezolano Jefferson Soteldo y la falta de incorporaciones para afrontar la Copa Libertadores.

De hecho, el Santos, que eliminó a San Lorenzo en la última fase clasificatoria, perdió en casa ante Barcelona de Ecuador en su estreno en el grupo C.

El presidente Rueda, además, habló sobre el "hostigamiento" que el entrenador argentino recibió en las inmediaciones de su domicilio, con fuegos artificiales, tras la derrota del domingo por la noche contra Corinthians, como local, por el torneo Paulista.

Esa fue la tercera derrota en la misma semana -un juego cada 48 horas- que tuvo que afrontar el "Peixe", lo que obligó a Holan a afrontarlo con un conjunto alternativo.

Santos, subcampeón de la Libertadores 2020 bajo la conducción de Cuca, perdió con Barcelona de Ecuador (0-2) el martes, tropezó con el Novorizontino (0-1) en el Paulista el viernes y el domingo no pudo con Corinthians.

"Reflexionamos, no era lo que quería. Se confunde un proyecto de tres años con un contrato de tres años con el entrenador. Existe un incumplimiento de contrato por parte de cualquiera de las partes. Reflexionamos y de mutuo acuerdo aceptamos esta situación. Traté de revertirlo, no había forma", aseguró el presidente Andrés Rueda.

Ariel Holan, de 60 años, había sido anunciado como nuevo entrenador del Santos en febrero pasado y acumuló apenas 12 partidos dirigidos con cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.

Fin de ciclo para Holan en el Santos. Canal 26.