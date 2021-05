Racing vs Sao Paulo, Copa Libertadores,

Con un rendimiento irregular que no convence a hinchas y parte de los dirigentes, Racing recibe al San Pablo de Brasil, dirigido por el argentino Hernán Crespo, por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

La "Academia" viene de resultados agónicos en sus dos presentaciones en la Libertadores: empate ante Rentistas en Uruguay y victoria sobre Sporting Cristal en Avellaneda.

Con cuatro puntos, este cruce contra San Pablo en casa es clave, porque el conjunto paulista es líder con seis, producto de sendos triunfos sobre los mismos rivales.

La irregularidad de Racing tuvo otra muestra el último domingo, cuando perdió en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero y complicó sus opciones de avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador Juan Antonio Pizzi, apuntado por los hinchas por el bajo rendimiento, tendría dos bajas sensibles como Tomás Chancalay -autor del gol del triunfo ante Cristal- y Enzo Copetti, con molestias musculares.

La que vuelve seguro es la línea de cinco defensores, con Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Joaquín Novillo, más Juan Cáceres y Eugenio Mena en las bandas.

San Pablo llega en un gran momento, porque más allá de sus victorias en la Libertadores, empató ante Corinthians el clásico por el torneo paulista (2-2), el lunes pasado.

Crespo, que llegó al club luego de conducir a Defensa y Justicia a su primer título internacional en la Copa Sudamericana, quiere mantener su buena racha.