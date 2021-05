Tenía cáncer de médula ósea y se encontraba en su casa

Charles Grodin murió este martes a los 86 años. El actor tenía cáncer de médula ósea y falleció en su casa de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su hijo Nicholas a The New York Times y según informó el sitio Deadline, la familia solicitó que sus amigos y fanáticos consideren hacer una donación a The Innocence Project en su memoria.

Nacido en Pittsburgh en 1935, Grodin se hizo un nombre en el teatro y después se abrió paso en cine y televisión.

Su gran salto a la fama fue en el año 72 cuando protagonizó Relaciones prohibidas, una divertida comedia escrita por Neil Simon y dirigida por Elaine May que le valió una nominación al Globo de Oro.

En cine hizo Fuga a la media noche, La chica de rojo y El cielo puede esperar. Además, actuó junto a Ellen Burstyn en la comedia El año que viene a la misma hora. En 1992 encarnó George donde compartió el cartel junto a un enorme perro San Bernardo, Beethoven.

Uno de los primeros actores en manifestarse en redes fue Steve Martin, que en su perfil de Twitter escribió: “Es muy triste escuchar eso. Fue una de las personas más divertidas que he conocido”.