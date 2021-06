Macron, captura video.

Un hombre abofeteó hoy al presidente francés, Emmanuel Macron, durante una visita a una localidad del sureste de Francia.





En un video subido a Internet, se ve a Macron acercarse a un grupo de personas ubicada detrás de una valla en la localidad de Tain-l'Hermitage, en el sureste de Francia.

El mandatario se pone a conversar con un hombre, quien luego de decirle unas breves palabras lo toma de su antebrazo y le da una bofetada del lado derecho de su rostro.





La Presidencia francesa confirmó la autenticidad de las imágenes y dijo que Macron había sido víctima de un "intento de bofetada", informó la agencia de noticias francesa AFP.





Dos personas fueron detenidas, informó la policía.





Macron aparece en el video rodeado de guardaespaldas, dos de los cuales se abalanzan sobre el agresor.

El mandatario parece ser llevado otra vez hacia el interior del edificio de donde había salido poco antes.