Diego Maradona, gol a los ingleses, NA.

"La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool... ". La voz es Víctor Hugo Morales y el gol de Diego Armando Maradona a los 10 minutos del segundo tiempo contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86.

A partir de una iniciativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los hinchas de la Selección argentina volverán este martes a gritar el legendario gol que Diego Armando Maradona le convirtió a Inglaterra en el Mundial de México 1986, al cumplirse 35 años de aquel partido.

El 22 de junio de 1986, exactamente a las 16:09, fue el momento en el que el astro argentino convirtió el segundo de sus goles emblemáticos a Inglaterra, el considerado como el "Mejor de todos los tiempos" en Copas del Mundo, en el triunfo por 2 a 1 para avanzar a semifinales.

Esa jugada, que dejó en el camino a cinco futbolistas ingleses y también al arquero Piter Shilton, tuvo testigos privilegiados como el periodista Alejandro Apo, el fotoperiodista Eduardo Longoni y los hinchas Raúl Gámez (expresidente de Vélez) y Nicolás Pírez, exiliado con su familia en México cuando tenía un año y medio durante la última dictadura cívico-militar.

Maradona hizo el primer gol a las 13 y el segundo minutos después. La temperatura rozaba los 45 grados al rayo del sol. Allí corrió con la pelota dominada por 10.6 segundos. Un tiempo de velocista y que no le permitió fotografiar toda la secuencia.





Y así, el Gol del Siglo se construyó frente a la incredulidad de todos los presentes: espectadores, periodistas, fotógrafos, cámaras, jugadores propios y rivales.

Por ello, la AFA lanzó la consigna #GritaloporD10S, que consiste en celebrar nuevamente el histórico tanto convertido a las 16:09 en el estadio "Azteca" de la ciudad de México.