Luego del fuerte cruce que tuvo con el jurado de "ShowMatch: la academia" en su última presentación, Karina La Princesita visitó el piso de "Los ángeles de la mañana" como panelista invitada y reveló los motivos por los que está tan sensible. "Es un tema que vengo arrastrando desde 2014. Tengo unos juicios pendientes que me hicieron mis músicos. Perdí uno el año pasado, de un montón de plata y hace 10 días, me avisaron que perdí el segundo de los juicios... te juro que me mató porque fue el que pensé que ganaba seguro", reveló la cantante tropical.

Y aseguró que los golpes anímicos que sufrió en los últimos días por la muerte de su tío y de Jorge Carlos Cwirkaluk, su exsuegro y papá del Polaco, no influyeron en su reacción, ya que se siente capaz de controlar sus sentimientos, pero que los conflictos legales que afronta la desbordan. "Algún día me gustaría contar las cosas que me vengo guardando hace un montón. Demostré con papeles, con pruebas que yo no tenía nada que ver. El martes me avisaron que es más plata de la que ya tuve que pagar una vez... el año pasado y el anterior, lo tuve que trabajar por nada porque lo que gané fue para pagar el juicio. Este año será igual y el otro... pero todavía me quedan 2 juicios más", explicó en relación a las demandan de sus excompañeros y sus problemas con los productores Pablo y Adrián Serantoni.

"Ahora siento que le tengo que dar todo a gente que no…. Yo soy una mina que apoya que el empleado reclame sus derechos, empecemos por ahí, pero que se los reclame a la gente que corresponde y no a mí porque soy mina y sea lo más fácil hacerme juicio a mí y que sea yo la que tenga que estar pagando", insistió y detalló que la suma que debe pagar es tan grande que es probable que tenga que vender la casa que le compró a su mamá para cumplir con lo que le pide la Justicia.

"No creo que pueda estar bien. Es un montón de plata y me quedan tres juicios más por un montón de plata", subrayó. Por último se refirió a los rumores que circularon en los últimos días, sobre su posible salida del programa de Marcelo Tinelli y explicó que fue convocada para ser coach en "La Voz Argentina" y para participar en "MasterChef Celebrity" pero que rechazó las propuestas.