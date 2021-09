Santiago "Chano" Charpentier habló con la prensa. Canal 26.

El músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier se presentó este martes en la fiscalía de Campana con el fin de dar la clave de su teléfono celular para que el mismo sea peritado. La cita estuvo directamente con la causa donde se investiga el incidente del 26 de julio en su casa de Exaltación de la Cruz, cuando el músico supuestamente quiso agredir al policía Facundo Amendolara y éste le disparó en el abdomen.

Al salir de la fiscalía en donde ha sido citado, el músico habló con la prensa.

"Quiero decirles que me encuentro bárbaro. En estos momentos estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando, desintoxicando, y -bueno- empezando a trabajar de a poco", dijo Chano.

"No tengo ningún recuerdo, mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado", manifestó tras ser consultado sobre los hechos de aquella noche en que recibió un disparo de arma de fuego en medio de un presunto ataque psicótico.

También comentó que esa "fue una tocada de fondo más en mi vida, que espero sea la última".

Chano estuvo internado y en grave estado, por lo que la de este martes iba a ser su primera aparición pública a meses del incidente. Por ahora solo esta imputado el policía Amendolara por lesiones graves por haber disparado, según adujo, porque Chano quiso agredirlo con un cuchillo luego de estar bajo los efectos de drogas.

La Policía asistió a la vivienda del músico, llamada por su madre, quien intentaba internarlo y el mismo se negaba. Por lo pronto, sobre Chano además se están haciendo pericias para saber si estaba en buen estado psíquico al momento de los hechos y ahora está afrontando un tratamiento contra las adicciones.

Además, se esta realizando una pericia balística para intentar determinar la distancia que había al momento del hecho entre el músico y el policía.

Habló "Chano" Charpentier. Canal 26.

