Día Mundial de la Visión: el 80% de los casos de ceguera pueden ser evitados. Foto: Google.

El 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, esta fecha fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB). Según un informe de la OMS más de mil millones de personas en todo el mundo viven con deficiencia visual porque no reciben la atención que necesitan para afecciones como la miopía, la hipermetropía, el glaucoma y las cataratas

"Las afecciones oculares y la deficiencia visual están muy extendidas, y con demasiada frecuencia siguen sin ser tratadas" afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. "Las personas que necesitan atención oftalmológica deben poder recibir intervenciones de calidad sin sufrir dificultades financieras. Incluir la atención oftalmológica en los planes nacionales de salud y en los conjuntos esenciales de servicios es una parte importante del camino de cada país hacia la cobertura sanitaria universal", agregó.

El director general agregó que es inaceptable que 65 millones de personas sean ciegas o tengan problemas de vista cuando su visión podría haberse corregido "de la noche a la mañana" con una operación de cataratas, o que más de 800 millones de personas tengan dificultades para realizar sus actividades cotidianas porque no tienen acceso a unas gafas. Segun datos oficiales, hay en el mundo por lo menos 2200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera, de las cuales al menos 1000 millones tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o que aún no ha sido tratada.

Otras de las principales conclusiones del informe de la OMS aseguró que la carga de enfermedades oftalmológicas y deficiencias visuales no afecta a todos los individuos de la misma manera, afecta más a personas que viven en zonas rurales, a aquellas con bajos ingresos, a las mujeres, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las minorías étnicas y a las poblaciones indígenas. Además se estima que la necesidad insatisfecha de atención de la miopía en las regiones de ingresos bajos y medios es cuatro veces mayor que en las regiones de ingresos altos

Por otro lado, los datos oficiales informan que las regiones de ingresos bajos y medios del África subsahariana occidental y oriental y del Asia meridional tienen tasas de ceguera ocho veces superiores a las de todos los países de ingresos altos. Revelan que se necesitan US$14 300 millones para atender las de las 1000 millones de personas que viven con deficiencia visual o ceguera debido a la miopía, la hipermetropía y las cataratas. Este numeror revela la gran inversión que se necesita para poder ayudar a los individuos que no pueden tener atención médica.

Tecnología que ayuda a personas con disminución visual o ciegas

Google apuesta por utilizar la tecnología para ayudar, es por esto que tiene varias herramientas que facilitan la vida diaria de los individuos. Lookout es una aplicación que a través de inteligencia artificial, permite identificar rápidamente comida empaquetada solo por su etiqueta y escanea códigos de barras; Con el modo Documentos, se puede leer una página de texto completa, reconoce la escritura a mano, permite escanear el texto para que el lector de pantalla lo lea en voz alta o para que se pueda verlo ampliado en el teléfono; Tiene la opción “Modo Texto” para leer un texto por encima rápidamente y escucharlo en voz alta. Este modo se puede usar para tareas como ordenar el correo; Tiene el modo Moneda para identificar billetes de forma rápida y fiable. Funciona con dólares estadounidenses, euros y rupias indias. De esta forma, Lookout está disponible en más de 20 idiomas y es compatible con los dispositivos que tengan la versión 6 de Android o una posterior. Se recomienda utilizar dispositivos con 2 GB o más de memoria RAM.

TalkBack es la herramienta de accesibilidad de Google que está disponible en todos los móviles con sistema operativo Android. Permite a las personas con discapacidad visual utilizar dispositivos móviles sin necesidad de ver, guiándose únicamente a través de mensajes voz que describen y leen el contenido que aparece en pantalla. TalkBack dice la pantalla en voz alta, navega por las aplicaciones y facilita la comunicación con braille, voz y entrada de teclado. Contiene un Teclado braille, un teclado virtual integrado en Android que no requiere de un dispositivo físico y permite tipear desde el celular.

Voice Access permite que cualquier persona con dificultades para manipular una pantalla táctil (debido a una parálisis, temblores o una lesión temporal, por ejemplo) utilice su dispositivo Android mediante la voz. Voice Access ofrece numerosos comandos de voz para lo siguiente: realizar acciones básicas de navegación ("atrás", "ve al inicio", "abrir Gmail", etc.), controlar la pantalla actual ("tocar siguiente", "desplazarse hacia abajo", etc.), editar y dictar texto ("escribir hola", "sustituir café por té", etc.). También se puede decir "ayuda" en cualquier momento para ver una breve lista de comandos. Por otro lado, está el lector de pantalla de Google Chrome, de esta forma traduce el texto a voz y permite que las personas con dificultades puedan entender.

Noticias relacionadas