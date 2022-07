Evo Morales, ex presidente de Bolivia. Foto: NA.

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, elogió a la dictadura que rige en Cuba desde 1959 y aseguró que es “la mejor democracia”. Lo dijo en una entrevista al canal oficial argentino, quien dirigiera los destinos de Bolivia entre 2006 y 2019; además defendió al régimen de Nicolás Maduro y apuntó contra los medios de comunicación a los que calificó como “bomba atómica”.

“Cada país tiene su propia particularidad. Yo vi... en Cuba hay la mejor democracia, ¿qué dictadura? Vi allá cómo desde los barrios van debatiendo quien va a ser su asambleísta. Ser asambleísta no es negocio, ser asambleísta es un servicio”, señaló.

“En Venezuela yo he visto... hay libertad de expresión, ¿no?”, dijo.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó que hay 166 restricciones indebidas entre las que citó “la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes”. “Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los Derechos Humanos y los trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar”.

En esa línea de silenciamiento a voces disidentes, Morales continuó con su descalificación a los medios de comunicación. “Yo digo que algunos medios de comunicación, especialmente los que acompañan las políticas del imperio, son peores que la bomba atómica. Destrozan a la humanidad. Es por eso que tenemos una enorme responsabilidad de contar con los medios de comunicación”, enfatizó el ex presidente boliviano.

También fue consultado por la invasión rusa a Ucrania: “Es un enfrentamiento armado provocado por la OTAN y los Estados Unidos. La OTAN quería tomar Rusia, se estaba acercando”.

“Que bueno sería el diálogo, pero que se respeten soberanías. Que OTAN no siga acercándose a Rusia como estaba haciendo. No entiendo que algunos países europeos conformen OTAN para invadir. ¿Para qué invadir países? Para saquear los recursos naturales. Esa es la lucha de la humanidad”, expresó.

Críticas

El diplomático argentino Diego Guelar -ex embajador en China, Estados Unidos y Brasil- fue tajante al definir el rol del ex mandatario boliviano Evo Morales durante el proceso que derivó en su abandono del poder en 2019: “Es muy claramente un cobarde que huyó. No hubo golpe”. En diálogo con un canal de televisión argentino, Guelar recalcó que fue Morales el que renunció a la Presidencia cuando estalló la crisis: “Él firmó la renuncia junto a su vicepresidente (Álvaro García Linera). No se resistió”, destacó.

“Acá hubo nada más dos hombres cobardes que huyeron”, siguió, al hacer referencia a Morales y García Linera. “No hubo coacción ni les colocaron un revólver en la cabeza a ninguno de los dos”, dijo.

