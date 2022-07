Último tren a Shakespeare. Foto: NA.

Como todos los años durante las vacaciones de invierno, las carteleras de los teatros y cines ofrecen espectaculares propuestas para poder disfrutar con los niños y en familia. Desde superhéroes, animales simpáticos y los personajes que tiene su propio show en TV, hasta la música de Charly García o clásicos como El Cascanueces.

Hasta el 31 de julio los chicos podrán disfrutar de diferentes alternativas que también podrán sacar provecho los papis o acompañantes. Anotá las sugerencias para no perderte nada.

Cine

Lightyear

Lightyear. Foto: NA.

El reconocido Buzz Lightyear emprende en una aventura intergaláctica con un grupo de personas ambiciosas y su compañero robot. Los amigos tendrán que aprender a trabajar juntos para escapar del malvado Zurg y su ejército de robots.

Minions: Nace un villano

Los Minions: Nace un villano. Foto: NA.

En la década del 70, Gru crece siendo un gran admirador de "Los salvajes seis", un supergrupo de villanos. Para demostrarles que puede ser malvado, el personaje idea un plan con la esperanza de formar parte de la banda. Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos.



Thor: amor y trueno

Thor: amor y trueno. Foto: NA.

Thor atraviesa un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado en el pasado: una búsqueda de paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino de la galaxia conocido como Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale), cuya misión es la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su ex novia Jane Foster (Natalie Portman), quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos se embarcan en una terrorífica aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

La Gallina Turuleca

Gallina Turuleca. Foto: NA.

La pobre Gallina no puede poner huevos y por eso sufre la burla del resto de sus compañeros. Sin embargo, su vida cambia para siempre cuando Isabel, una antigua profesora de música, descubre que Turuleca es capaz de entender a los humanos, hablar e incluso cantar de forma maravillosa.

DC Liga de Supermascotas

DC Liga de Supermascotas. Foto: NA.

Krypto el superperro y Superman son fieles amigos con los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metropolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a una banda de animales (Ace el sabueso, PB el minicerdo, Merton la tortuga y Chip la ardilla) a dominar sus propios poderes recién descubiertos y ayudarlo a rescatar a los superhéroes.

Teatro

Nick Jr. Live! -Baila con ritmo

Nick Jr. Live!. Foto: NA.

Se presentan por primera vez tus personajes favoritos de Nick Jr. La gran anfitriona será Dora la exploradora y la acompañarán Paw Patrol, Marshall y Rubble, que junto a todos sus amigos se unen en el escenario para lograr una aventura única, que entusiasmará y pondrá a bailar a toda la familia. También serán de la partida Shimmer y Shine, Bubble Guppies, Las pistas de Blue, Blaze y Top Wing en un musical único.

Función: 21 de julio en el estadio de la calle Humboldt 450, Villa Crespo.

La Pipetuá: En sueños

La Pipetuá: En sueños. Foto: NA.

Se presenta nuevamente La Pipetuá con un espectáculo asombroso de música y humor para toda la familia donde todo es posible. Esta vez, la compañía de ocurrencias humorísticas, sonoras y circenses propone un viaje multifacético y divertido a través del universo de los sueños para volver a imaginarnos y reconocernos como verdaderos y poderosos creadores del mundo real.

Funciones: todos los días a las 15 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.

Último tren a Shakespeare

Último tren a Shakespeare. Foto: NA.

Hoy en día la tecnología adquirió un papel preponderante, la gente usa cada vez más las redes sociales, interactúa, se informa, juega, se entretiene y realiza todo tipo de actividades por medio de plataformas virtuales. Donde los niños desde muy pequeños juegan con un celular, una Tablet o cualquier otro dispositivo audiovisual, aún sin tener el desarrollo cognitivo necesario para comprender lo que están haciendo, ni las habilidades motrices suficientemente exploradas, ni la imaginación activamente estimulada, el arte milenario del teatro parece haber quedado en desventaja. Parece no interesar, no atraer la atención.

Funciones: martes a domingo a las 16 en el Teatro Carlos Carella, Bartolomé Mitre 970.

El día que cambió la vida del Sr. Odio

Sr. Odio. Foto: NA.

El personaje tiene un carácter muy especial, es una persona solitaria y de muy humor, siempre mantiene la misma rutina diaria y no le gustan para nada los cambios. Una mañana muy temprano, se entera que un nuevo vecino, se mudará a su edificio. Esto lo altera tanto que decide oponerse a esa mudanza. Lo que no sabe es que el nuevo vecino es el Sr. Amor, un personaje completamente opuesto a él. Así, el Sr. Odio emprende un plan para atacar a su nuevo vecino y echarlo del edificio. Lo que nuestro odioso personaje no sabe, es que todo lo que intentará hacer en contra del Sr. Amor, retornará a él para cambiar su vida.

Funciones: en el Teatro Kairós (El salvador 4530, CABA), el miércoles 20 a las 15 y el domingo 24 a las 11 y a las 15. En Teatro Timbre 4 (Boedo 640, CABA), el miércoles 27 a las 15 y el sábado 30 a las 15.

El cascanueces

El cascanueces. Foto: NA.

Es una nueva adaptación de Juan Lavanga, la reconocida historia navideña de El Cascanueces, estrenada en 1891 con música de P. I. Tchaikovsky. El espectáculo cuenta con las adaptaciones musicales de Juan Andrenacci y Adolfo Schmidt e incluye -gracias a la coreografía diseñada por Emanuel Abruzzo-, una fusión de Ballet, Danzas Folklóricas Regionales y bailes diversos, en la que se incluye al artista Foley Facundo Gutiérrez. Actúan las Primeras figuras del Teatro Colón Ayelén Sánchez y Nahuel Prozzi, y del Teatro Argentino de La Plata, Romina Panelo y Emanuel Gómez.

Funciones: 22, 23, 24, 29, 30 Y 31 de julio a las 11 en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, CABA.

El secreto de los dragones

El secreto de los dragones. Foto: NA.

Los personajes Nico, Fatiga y Vicky son típicos adolescentes que tienen una banda de rock. Uno de ellos hereda una vieja taberna de su desconocido tío Chipi. Allí encuentran una botella con un extraño mensaje que los convierte en Dragones. Los tres deberán encontrarse con sus más temidas oscuridades para poder romper el hechizo. Con las mejores canciones de Charly García para disfrutar en familia.

Funciones: 22, 23, 24, 29 y 30 de julio a las 15 en el Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343.

Recuerdos a la hora de la siesta

Recuerdos a la hora de la siesta. Foto: NA.

A la hora de la siesta, cuando se supone que se duerme, se devora todo libro se atreva a pasar por sus manos, escucha con atenta fascinación el radioteatro y los rostros de esas mágicas voces se le presentan tan nítidos como la palma de su mano, o diseña animales que aún no fueron descubiertos por ningún investigador anteojudo. María es muy preguntona, no se conforma con los insistentes “Porque sí”; tiene ganas de saber y lo que no sabe, lo inventa.

También es rebelde, no se abatata ante los amenazantes “No se toca”, los filosos “No se dice” o los autoritarios “No se hace”. Hay días en que los personajes que crea en su cabeza se le aparecen todos juntos a tomar el té y no hay lugar en el living de su casa para semejante reunión. Y sí, no es fácil tener diez años y una imaginación alada.

Funciones: de martes a domingos a las 15 en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

Sueño

Sueño. Foto: NA.

Cuatro músicos se juntan en el bosque a ensayar una obra, pero no se dieron cuenta que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Sueño es una propuesta de Compañía Criolla con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia Gárriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi.

Funciones: de martes a domingos a las 16 en la sala principal del CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444.

El circo del ánima

El circo del ánima. Foto: NA.

El reconocido Flavio Mendoza volvió a la cartelera porteña con una de sus atracciones más esperadas, un mega show para disfrutar en familia que combina arte, despliegue y tecnología puesto al servicio del entretenimiento. El espectáculo que conquistó a miles de espectadores, promete nuevas atracciones y más artistas en escena, además banda y cantantes en vivo que despliegan todo su talento y virtuosismo realizando destrezas acrobáticas.

Funciones: todos los días a las 16 y a las 19 en el Parque Comercial Avellaneda.

El Principito

El principito. Foto: NA.

Milo Lockett el reconocido artista plástico, ilustra a todos los personajes que forman parte de este famoso cuento, a través de su explosión de colores y siluetas carismáticas, que remiten a la infancia. En escena, Bruno Coccia, interpreta a El Principito y recorre el libro como el único personaje en vivo, acompañado por las ilustraciones de Lockett y voces en off.

Funciones: 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de julio a las 16.30 en la sala Pablo Neruda del Paseo la Plaza.

