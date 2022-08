Ambientación de un juez para la adopción de un chico. Foto: NA.

El juez cordobés, Claudio Mazuqui, volvió a ser protagonista de un anuncio muy especial para un chico de 11 años: decoró su despacho con los colores de Boca para avisarle al menor que obtuvo la adopción plena de los padres que lo habían tenido hasta ese momento como guardadores.

El juez es hincha de River pero se destacó por la entrega de la camiseta del Xeneize y un lugar ambientado con los colores del club del que es fanático el niño.

En el vídeo se observa como el chico, que tiene problemas en el habla, está feliz por haber recibido la camiseta de Boca, pero se mostró más contento cuando se enteró que sería adoptado por las personas con las que estuvo por mucho tiempo al ver su nombre completo, con el nuevo apellido, en la casaca.

Tras este emocionante momento, el chico de 11 años le envió una carta en la que lo llama "amigo": "Juez muchas gracias por traerme con esta familia hermosa y que me ama. Para mi amigo Claudio".

El antecedente del juez con otra menor

Esta no es la primera vez que Claudio hace anuncios de adopción de esta manera. En mayo le había comunicado a una nena de 7 años que había conseguida la adopción plena a través de una carta que le llegó de parte de una figura de Minnie.

Esta historia se viralizó rápidamente y generó emoción en todos los usuarios que se mostraron felices por la forma en la que Mazuqui decidió anunciar la gran noticia. Por este hecho el juez recibió premios en el país y también en España.

“Es necesario tomar decisiones judiciales más humanas. Los temas de niñez son muy delicados, y antes la sentencia era fría y de 40 fojas y era difícil hasta para los juristas. Lo bueno es que tenemos todo el respaldo para estas nuevas formas de comunicación en el Poder Judicial de Córdoba”, había expresado Claudio en aquella oportunidad.

