Quema de coches en el predio de Aldosivi. Foto: NA.

A través de un comunicado difundido por las redes sociales de la LPF, confirmaron que "en repudio a los violentos sucesos acontecidos en las instalaciones del Cluib Aldosivi, en los partidos por el Torneo Binance se realizará un minuto de silencio".



"Además los futbolistas pondrán una rodilla en tierra en señal de protesta", cierra el tuit.

El plantel "Tiburón" regresó en colectivo a Mar del Plata con fuerte custodia

En tanto, Aldosivi, bajo un fuerte operativo encabezado por la Prefectura Naval, retornó este viernes al predio deportivo ubicado en la zona de Punta Mogotes, lugar donde este jueves se produjo el incendio de cinco automóviles tras la derrota 2-0 ante Godoy Cruz de Mendoza por la Liga Profesional de Fútbol.



La delegación, proveniente de la capital mendocina con paso previo por Buenos Aires, llegó a las 16.40 a través de un micro de larga distancia, acompañados por seis motos de la policía marplatense, una camioneta y dos combis de la Prefectura.



El operativo de seguridad también incluyó a la Infantería, con presencia sobre la avenida de Los Trabajadores.

La palabra de un referente

Por su parte, el delantero uruguayo Santiago Silva, uno de los líderes del plantel de Aldosivi, fue cauto en la reacción contra el ataque sufrido anoche por el plantel con la quema de cinco automóviles y pidió no naturalizar conductas de ese tipo en el fútbol.



"Son cosas que nos toca vivir como sociedad, llevo varios años en el fútbol y nunca vi una situación como esta. No tenemos que acostumbrarnos a estas cosas en el fútbol. Parecen normales estas agresiones pero no lo son", reflexionó el "Tanque", único miembro del plantel que declaró ante la prensa al arribar al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.



"Nos enteramos de lo que pasó después del partido, por las redes, y con fotos de la seguridad del predio. No sabemos mucho más, son cosas materiales", dimensionó.

