Una padre y su hijo protagonizaron un terrible final en el "globo de la muerte": chocaron de frente y cayeron al piso desde una distancia de cinco metros.

De milagro ninguno tuvo heridas de consideración salvo que el mayor de los motociclista, de 38 años, sufrió una rotura de clavícula, mientras que el joven de 19 años sobre algunos golpes producto del impacto.

El hecho sucedió en el circo Dihany en el Boxing Club ubicado en Puerto San Julián de Santa Cruz y los protagonistas hablaron en los medios de comunicación sobre el momento que vivieron: “Fue un error humano, nunca perdí el conocimiento, pero cuando miré el video no lo podía creer, semejante golpazo nos pegamos”, relató uno de ellos.

Relato en primera persona

Allí César, el motociclista mayor, manifestó que su única importancia era saber si su hijo estaba bien: “Yo solo estaba preocupado por mi hijo, tenía miedo de que le haya pasado algo grave. Cuando vi que se levantó y salió del globo me tranquilicé”.

Desde el comienzo de la nota en Arriba Argentinos, ambos sostuvieron su pasión por este tipo de actividad que desde hace años deslumbra a las personas que se acercan al circo y por eso expresó su ansiedad de volver al globo: “El sábado cuando me dieron el alta les dije a Axel y a Daniel (productor del espectáculo) que lleven a arreglar la moto así a la noche iba”.

Luego de las risas, César nuevamente explicó que fue error suyo lo que pasó ya que aceleró de más y se adelantó en la curva y terminó tocando la moto de su hijo lo que provocó el desenlace. Allí también relató que el globo mide cinco metros y que lamentablemente el choque sucedió mientras la pirueta se realizaba en altura.

Aunque el vídeo grabado por una espectadora es fuerte, se constató que rápidamente fueron auxiliados por integrantes del circo y personal de salud que se encontraba en el público.

