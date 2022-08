Eduardo y Juan Cruz. Foto: captura de video.

Eduardo y Juan Cruz -padre e hijo-, fueron los protagonistas de una historia que no tardó mucho tiempo en hacerse viral. El niño se perdió en el barrio de San Telmo y su papá lo encontró gracias a que un grupo de cantantes que se encontraban en la calle, improvisaron un tema.

Para conocer un poco a estos dos personajes, TN los encontró y aunque son de perfil bajo, algo de información se pudo saber.

Eduardo tiene 44 años, es escribano y vive en Santa Fe. En charla con el portal de noticias, el hombre fue interrogado sobre el momento que se volvió viral y dijo que: “Fue un mal momento que se terminó convirtiendo en una anécdota divertida”.

Padre e hijo habían visitado Buenos Aires para festejar el Día del Niño, donde Juan Cruz, por un descuido, se alejó de su papá. Pero gracias a la ayuda de las personas del lugar y una banda de música, pudieron reencontrarse 10 minutos después.

El video que se volvió viral

La escena viral. Video: Twitter/elnacional.

La canción es muy pegadiza y fue furor en las redes sociales. Hicieron miles de memes y, “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”, se convirtió en el tema del momento. ¡Hasta ya tiene una versión de rock!.

