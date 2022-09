Ballena en Puerto Madryn. Foto: captura de video.

Nada indicaba que iba a ser un día tan especial.

Es la historia de dos jovenes kayakistas, Mariana Gioielli, de 26 años y Paolo Osta, de 27, quienes aprovecharon una mañana de mar sin oleaje y fueron al Golfo Nuevo, Puerto Madryn.

Mientras estaban con su kayak y disfrutaban del día, fueron sorprendidos por un grupo de ballenas.

Todo quedó grabado y se hizo viral.

Your browser does not support the video element.

Ballenas fueron captadas en Puerto Madryn. Video: TikTok/marianawilliams15.

"Imaginate que cada una pesa unas 45 toneladas que te están pasando por abajo del kayak y nosotros estábamos bastante lejos de la costa", decía Paolo. Y agregaba: "Las ballenas son milimétricas en sus movimientos, de eso no tenía miedo, pero no sabía si había también ballenatos que son más torpes".

Luego de la masiva viralización de las imágenes, los jóvenes recibieron millones de visitas e incontables comentarios en el video.

Paolo considera que "sin quererlo es la mayor promoción turística de nuestra zona que la hicimos de casualidad".

Los jóvenes viven en Puerto Madryn y promocionan la ciudad. Aseguran que siempre aprovechan el mar cuando las condiciones del tiempo lo permite.

Noticias relacionadas