Se prende fuego una peluquería. Foto: captura de video.

En las últimas horas, se volvió viral un video que no forma parte de ninguna película de terror, es realidad pura. En las imágenes se ve como un peluquero enciende el secador de pelo y tras una explosión, se prende fuego todo, hasta la cabeza de su cliente.

Se prende fuego una peluquería. Video: Twitter/vosatvofficial.

Todo empezó para el peluquero como un día más, recibiendo a sus clientes, entre charlas amigables y cortes de pelo, hasta que prendió el aparato y todo cambió: explotó y una bola de fuego salió disparada directamente a la cabeza del hombre. Desató un tremendo incendio.

Qué se sabe sobre el accidente

Poco se sabe sobre lo que pasó, pero mientras el video sigue siendo furor en Twitter y Facebook, algunos medios van detallando algún tipo de información.

El portal The Kashmir, por ejemplo, comenta que, como muestra la cámara de la peluquería, la situación pasó el 10 de julio del 2022 y las personas sufrieron "quemaduras graves".

El mismo portal dice, apoyado en información aportada por internautas de las redes, el accidente pudo haber sido causado por una falla de gas relacionado al aire acondicionado del local.

Según otro medio, Vosa Tv, el accidente tuvo lugar en Kachpur, área de Narayanganj, Bangladesh.

