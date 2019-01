Messi sigue haciendo historia y anotó el gol 400 en La Liga

(Foto Reuters)



El delantero del Barcelona Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol español al convertirse en el primer jugador en marcar 400 goles en la Liga, con su anotación contra el Eibar el domingo.

El argentino, que ha sido el mayor goleador del torneo desde 2014, colocó con tranquilidad un pase de Luis Suárez de corta distancia para convertir contra el cuadro vasco el segundo gol del equipo que lidera la liga.

Messi, nombrado capitán del Barça al inicio de la temporada, hizo su presentación número 435 en la Liga para el club donde ha pasado toda su carrera tras debutar en 2004.

El jugador de 31 años ha ganado nueve títulos del torneo español y se dirige a conseguir el décimo, con el Barcelona a cinco puntos de distancia del Atlético Madrid en la cima de la tabla de posiciones.