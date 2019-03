El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, abrió como nunca antes sus sentimientos y, enojado por las críticas, afirmó que "nadie" lo "obliga a jugar" con la camiseta albiceleste, que seguirá luciendo porque quiere "ganar algo" representando al país.





"No me voy a bajar tan fácil. Quiero ganar algo, voy a seguir jugando todas las cosas importantes hasta que me dé. A mi nadie me obliga, voy a la Selección porque quiero. Amo a Argentina, pero no lo digo a cada rato porque no vendo humo.





Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?", reveló, a corazón abierto, en una entrevista telefónica con la radio Club Octubre FM 94.7 de Buenos Aires.

Enseguida, agregó: "Lamentablemente quedaron muchos jugadores en el camino, como el Pipa (Higuain), pero tenemos que seguir intentándolo. Viene una Copa América ahora, encima pusieron otra el año que viene y nos dan más chances. Dios sabe por qué hace las cosas, quizás no era ése el momento para que se nos dé. Llegará en algún momento o no, Él va a ser el que decide si nos toca ganar o no".





Y, como líder futbolístico y capitán de la Argentina, lanzó un mensaje conciliador: "Nosotros tuvimos una sal bárbara, porque si hubiéramos ganado en Brasil hubiese sido diferente.





Tuvimos una oportunidad única para ganarle a Alemania, hicimos todo bien para llevarlo y por un detalle no se dio y a partir de eso vinieron todos los quilombos. El manejo con la prensa debería haber sido diferente desde los dos, nosotros también nos encerramos y no le dimos bola a nadie, pero porque estábamos muy dolidos. Hay que buscar una armonía, tenemos que ir todos para un lado y saber que la Selección está por encima de cualquiera".





La "Pulga" rosarina, que jugó cuatro finales con la Argentina y no pudo levantar ninguna Copa, se mostró ilusionado con el nuevo proceso encabezado por Lionel Scaloni, aunque también admitió que lo sorprendió la utilización de un esquema con cinco defensores frente a Venezuela, hace una semana.





"Ser Campeón del Mundo es lo máximo, no se paga con nada y nosotros estuvimos ahí. Tuve la suerte de ganar todo a nivel individual, a nivel club y no poder tener nada con la Selección es duro", indicó.





"Me sorprendió jugar con 5 atrás ante Venezuela. Pero Scaloni haba querido probar. Es tiempo de pruebas. Se necesita trabajo para ese esquema sino quedas mal parado y el equipo corre mal", completó.





En ese sentido, bromeó con su retorno a la albiceleste en la última fecha FIFA, donde se encontró con un grupo mucho más joven, en el que es uno de los más experimentados, a sus 31 años.





"Me sorprendieron todos. Hay una Selección de chicos jóvenes de mucho talento y calidad. El grupo que se hizo es muy lindo, con chicos que se conocen desde antes. Más allá del primer partido con Venezuela, es muy bueno. Me joden porque yo soy el nuevo y el que me tengo que adaptar, y ellos son todos jóvenes. Ya conocía a la mayoría, pero por ahí soy yo el que me tengo que acercar a ellos ahora", explicó.





Por último, habló sobre cuánto intentará mantenerse jugando al fútbol: "Lo voy a estirar todo lo que pueda, lo único que supe hacer y que me volvía loco es la pelota y lo disfruto hasta el día de hoy. Ojalá no me pase nunca y cuando deje de ser profesional pueda jugar con amigos o con mis hijos".