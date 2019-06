Flor Vigna atravesó momentos difíciles al separarse de Nicolás Occhiato tras su noviazgo de 5 años, la bailarina se sinceró al enterarse de que su exnovio fue convocado para sumarse a la pista del Bailando.

Ángel de Brito le dijo a Flor en vivo: "Hoy vine a la productora y me lo crucé a Nico Occhiato, que tuvo una reunión para incorporarse. ¿A vos te molestaría que él se sume?". Flor respondió contundente: "No me molestaría para nada. Sé que su deseo está en ser conductor y deja todo para eso. Sé que el amaría estar en uno de los proyectos de Laflia como conductor y ama el Bailando...Siempre me apoyó y me dijo 'dale, mi amor, vos podés'. Le encantaría estar acá, pero estamos separados y la decisión no pasa por mí y nunca pasaría por mí".

El productor del Bailando, Fede Hoppe intervino para dar más detalles sobre el tema: "Nosotros lo estamos convocando a Nicolás para que esté en el Bailando. También hay un proyecto para la conducción pensado para él, pero nos encantaría que esté en el Bailando".

Vigna cerró: "Por mí que recontra esté, que la pase súper bomba. Hablamos y me contó un poco, la verdad es que ahora estamos totalmente separados, pero encantada de que esté en el certamen".