Hace pocos meses comenzó el amor entre Flor Vigna y Mati Napp. La nueva pareja del Bailando. La relación, que nació en secreto entre la bailarina y el coreógrafo, hoy pasa por un gran momento y ellos ya no lo ocultan. La actriz subió este último fin de semana un video a su cuenta de Instagram, donde se los ve ensayando la coreografía y dejándose llevar por la pasión, entre abrazos y besos en el piso.

La "ex" combate acompañó el video con una frase simple pero contundente: "Me hacés bien". A lo que Mati respondió "¡Amé! Me hacés bien, hermosa".

"Estamos muy bien así, todavía no somos novios pero llevamos un tiempito juntos. Estamos muy contentos". Tinelli, intentando retener al coreógrafo en el piso, habló de la buena recepción que la pareja tuvo en el público: "A la gente le gusta, pero lo importante es que nos uste a nosotros dos".

La bailarina confesó que el inicio de su relación fue en una salsera, cuando fueron ellos dos solos a bailar. "Mati me estaba hacendo reír mucho, porque por más que acá se vea tímido es muy chistoso. Tiene algo muy lindo con todos, que es que sabe identificar lo lindo de vos y te lo potencia, y eso hace bien".