Insólito momento con el VAR en el fútbol de Grecia

El fútbol de Grecia tuvo su estreno de tecnología, pero en la primera fecha, ocurrió un curioso episodio con los árbitros y su apetito.

El primer partido donde se implementó el videoarbitraje fue Lamia ante el poderoso Panathinaikos y, allí, en la presentación de los jueces, sucedió algo inesperado.

Cuando aparecían desde la sala especial del VAR, las cámaras captaron el momento en el que, mientras los asistentes del videoarbitraje cuadraban los últimos detalles antes del juego, llegó el hombre del delivery con la comida para los árbitros que manejan la tecnología.

Rápidamente, las imágenes se volvieron viral en las redes sociales y los usuarios se lo tomaron a burla, como es habitual cuando sucede un hecho de este tipo.

¿Cómo terminó el partido? Fue empate 1-1, con goles de Lazar Romanic para Lamia y Federico Macheda para Panathinaikos, equipo que contó con el ex Boca Emanuel Insúa como titular.