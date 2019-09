Ricardo y "Chino" Darín

Con una divertida filmación, Ricardo Darín mandó al frente al "chino" en pleno vuelo. Al parecer, el protagonista de "La odisea de los giles" estaba aburrido y no tuvo problema en exponer a su hijo.

Felices por el éxito de la película donde se desempeñaron como actores y productores, los artistas viajaron a Toronto por compromisos laborales y fue en ese vuelo cuando el mayor de los Ricardos no tuvo ningún problema en mandar al frente a su hijo.

"Acá estamos viendo a ver qué hacemos con este retraso porque tenemos miedo de perder el otro vuelo, así que estamos discutiendo", se lo escucha decir mientras enfoca con su celular a su hijo que se quedó dormido con la boca abierta.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Fue entonces cuando el menor de los Ricardos decidió compartir la grabación en su perfil y sus seguidores superaron las 100 mil reproducciones en poco tiempo.

Padre e hijo, disfrutan el éxito de su último film, que el viernes fue elegido para representar a la Argentina en los Premios Goya.

"Nos metimos con esta película porque nos enamoramos de la historia", reveló Darín tiempo atrás en diálogo con Telenoche. Su hijo añadió: "Buscamos situaciones que nos movilicen. En este caso en particular, tiene que ver con formar parte del proceso creativo y el ensamblaje".