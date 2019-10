Ovidio Guzmán tiene 29 años y en EEUU creen que tiene un rol fundamental en el cártel de Sinaloa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió en diciembre prometiendo evitar repetir las "políticas fallidas" de las administraciones anteriores que hicieron poco para detener la ola de violencia en México que costó unas 29,000 vidas el año pasado.

Pero los acontecimientos en Sinaloa, Michoacán y Guerrero esta semana, incluida una fallida operación para arrestar a un hijo del legendario capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán, han generado serias dudas sobre la efectividad de su nueva estrategia de seguridad.

Ovidio es el hijo del narcotraficante encarcelado y su segunda esposa, Griselda López. Se cree que tiene un papel importante en el cartel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En febrero, Guzmán López fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU., junto con su hermano Joaquín Guzmán López, de 34 años.

Fiscales creen que desde abril de 2008 hasta abril de 2018, los hermanos conspiraron para distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina desde México y otros lugares para ser importados a Estados Unidos.

Ray Donovan, agente especial de la DEA que encabezó el esfuerzo de 22 agencias que condujo a la captura de Guzmán, explicó en una entrevista en febrero que el cartel de Sinaloa todavía abastece a la gran mayoría de los mercados de drogas estadounidenses.

“De hecho, los hijos de Chapo ahora han ascendido a las filas del cartel de Sinaloa y se han apoderado de toda la organización de Chapo”, dijo.

El lunes, al menos 13 policías murieron tras ser emboscados por un comando armado en el occidental estado Michoacán, convulsionado durante mucho tiempo por diputas entre bandas del narcotráfico y más recientemente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al día siguiente, un tiroteo dejó 14 civiles y un soldado muertos en el municipio Tepochica, cerca de Iguala, una ciudad conocida por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de una escuela rural de magisterio.

La violencia en México no se detiene, REUTERS

La balacera del martes en el estado Guerrero generó dudas sobre si las fuerzas de seguridad incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza letal, como ha ocurrido en el pasado.

Luego vino el arresto fallido el jueves de Ovidio Guzmán, que convirtió las calles de la norteña ciudad Culiacán, en Sinaloa, en una pesadilla urbana para su millón de habitantes.

Sicarios fuertemente armados cercaron a las fuerzas de seguridad y liberaron al hijo del narcotraficante tras su breve captura.

Imágenes de la sagrienta balacera ocurrida en la semana, REUTERS

La nueva estrategia de López Obrador para combatir el crimen se enfoca en atacar las causas de la violencia, en particular reducir la pobreza, erradicar la arraigada corrupción y brindar oportunidades de trabajo a los jóvenes.

El mandatario incrementó los salarios en la frontera con Estados Unidos, ha dado empleo como aprendiz a miles de jóvenes y está promoviendo inversiones en el empobrecido sur del país.

López Obrador dice confiar en el bien inherente de todos los mexicanos, y repite frases como "no se puede combatir el fuego con fuego" y "abrazos, no balazos".

Además de su énfasis en combatir los males sociales que provocan violencia, creó una nueva fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, que reemplazó a la policía federal y ha absorbido a miles de soldados.



La ola de violencia tiene la cifra de homicidios en 2019 en camino de superar el récord del año pasado.

Analistas advierten que el gobierno no ha explicado claramente cómo utilizará a la Guardia Nacional para disminuir a los cárteles.

La llamada "guerra contra el narcotráfico" comenzó en 2006 cuando el expresidente Felipe Calderón envió a las fuerzas armadas a hacer frente a los cada vez más poderosos cárteles de la droga. Desde entonces, más de 200,000 personas han muerto en medio de la violencia y más de 40,000 están desaparecidas.

La estrategia del gobierno condujo a la fragmentación de los cárteles y algunas victorias notables para las autoridades, incluido el arresto de "El Chapo" Guzmán.

"El Chapo" cumple condena en Estados Unidos tras ser condenado a más de 30 años de prisión, NA

El famoso narcotraficante escapó dos veces de prisión antes de ser finalmente extraditado a Estados Unidos, donde en febrero fue declarado culpable de contrabando de toneladas de drogas y sentenciado a cadena perpetua.

"Parece haber conducido a una violenta competencia por parte de un cártel en competencia, el CJNG", que se separó del de Sinaloa en 2010 y es considerado por muchos analistas como el cártel mexicano más grande y peligroso, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Las imágenes de la emboscada del lunes publicadas en redes sociales mostraban vehículos de la policía con disparos y envueltos en llamas, así como a los oficiales masacrados. También se apreciaban pancartas firmadas con las siglas "CJNG" con amenazas quienes apoyen a sus rivales, incluido la agrupación criminal de Los Viagras.

E incluso después de que Guzmán fue encerrado de por vida en una prisión de Colorado conocida como "el Alcatraz de las Rocosas", el cártel que fundó ha florecido.

El Cártel de Sinaloa "ha luchado brutalmente por un mayor control de las rutas a través de los estados fronterizos de Chihuahua y Baja California, con el objetivo de seguir siendo la organización dominante del narcotráfico", según el reporte del Servicio de Investigación del Congreso.

La estructura descentralizada del cártel ha permitido que sea bastante adaptable, agrega el informe.