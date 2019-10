La serie sobre la vida de Luis Miguel en Netflix fue un verdadero suceso en el mundo entero. Sin embargo, en la biopic de El sol de México quedaron sin revelar algunos detalles que sólo su círculo más íntimo sabe.

Ángel Leopoldo Polo Martínez, su amigo de la infancia, quien conoce al cantante desde que era un niño, en una entrevista en el programa del Pollo Álvarez le preguntaron: "¿La pudiste ver la serie...? ¿Está cerca de la realidad o...?”, preguntó el conductor. “Algunas cosas bien, en otras no tanto”, respondió Polo.

Polo Martínez con Luis Miguel y Marcelo Tinelli en una visita a la Argentina

“¿El padre de Luis Miguel era tan bravo como se muestra?", indagó entonces el conductor. “Más que bravo, creo que lo sacaron un poco liviano. Sí, era un tipo fuerte”, se sinceró. “Mirá que en la serie lo pintan malo malo”, reforzó el concepto el Pollo.

Luis Miguel y Polo Martinez en Argentina

Polo Martinez amplió sobre el padre de Luis Miguel: “Yo nunca vi que lo drogara, las versiones son ésas, pero yo nunca lo vi que lo drogara ni nada. Me acuerdo que al principio, cuando era muy chico, que yo lo conocí, la primera gira que tuvimos fue en Mar del Plata. El primero que lo contrata es el actor Alberto Martín para un show en Necochea, lo contrata en un club, y le daban de tomar suero puro, horrible era. Por las vitaminas, porque el tipo tenía tanto desgaste, entonces le daban suero”.

“Yo me alejé porque él tiene un carácter muy difícil, tremendamente difícil. No es mala persona, pero por ahí había que llevar a alguien a saludar en esa época y él decía que sí pero cuando uno llegaba decía que no”, contó sobre los motivos que lo alejaron del astro. “Si alguien decía algo que no le gustaba él me hacía un gesto y había que sacarla. Esas cosas no las pude soportar”, agregó al respecto el representante de artistas.