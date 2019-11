Víctimas del robo en un salón de fiesta en Tucumán, RADIO LATINA

María Emilia Campos y Omar Horacio Acevedo celebraron su boda en el salón “Pacará” de Tafí Viejo, Tucumán, pero al comenzar a ver los regalos se encontraron con una desagradable sorpresa.

Al abrir los sobres que los invitados habían depositado en un buzón que el padre de la novia había construido con madera y pintura blanca, notaron que había pocos sobres en virtud de la cantidad de invitados: apenas 45 de un total de 250 asistentes.

Ante esto, Omar Acevedo habló con Gustavo Mura en Radio Latina (FM 101.1) y contó lo sucedido.

"En nuestra boda pusimos un buzón para que nuestros invitados puedan poner sus regalos con dinero para nuestra luna de miel. Cuando nos dimos cuenta del robo la llamamos a la coordinadora y al dueño del salón. Como cada sobre tenía nombre y dedicatorio sabíamos quien faltaba, faltaban sobres de gente que es como hermana para mi”, inició Omar.



"Al principio negaban todo hasta que una empleada confesó. La empleada admitió que había ejecutado el robo con otras seis o siete personas del salón. Cuando la empleada reconoció el robo el dueño del salón se mostró sorprendido, alterado y conmocionado", comentó.





"El dueño se comprometió a solucionarlos el problema a nosotros y, como adelanto, nos dio mil dólares para que podamos solventar la luna de miel", explicó.

"Mi mujer se presentó en el Ministerio Público Fiscal y dejó asentada la denuncia pública correspondiente. Queremos ser los últimos a los que les pase esto", cerró.