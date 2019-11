Bananas.

El precio de las bananas aumentó considerablemente en los últimos días, llegando en algunos casos a duplicarse: así, pasaron de costar 80 pesos el kilo a 120, 140 e incluso a 160 pesos, según el local de consulta.

Ocurre con las bananas que provienen especialmente de Ecuador, que representan el 70 por ciento de las disponibles en los mercados de Argentina. Son enviadas en barco del puerto de Guayaquil hasta San Antonio en Chile, donde las cargan en camiones que las traen finalmente a la Argentina.

Pero en las últimas semanas, con las complicaciones generadas por las manifestaciones en Chile, el traslado se vio complicado. El conflicto social y político que atraviesa el país vecino se vio envuelto en medio de piquetes en distintas rutas y toques de queda. Así, la oferta en nuestro país bajó en un 30 por ciento.

Se suma otro dato y es que la banana es la fruta que más se consume en Argentina: hasta 12 kilos por persona por año.

Ante este panorama, muchos mercados cubren el faltante con frutas provenientes de Bolivia, Paraguay, Brasil y el norte argentino (Salta y Formosa), que abastecen de bananas más pequeñas, de un color menos amarillento y son más baratas.

Mariano Winograd, ingeniero agrónomo y presidente de Cinco al Día Argentina, admite que los consumidores buscan las frutas y verduras por su aspecto y color y invitó a la gente a probar las bananas provenientes de otras zonas.