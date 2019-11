Angelina Jolie -casada con Pitt entre 2004 y 2016- tuvo con el mencionado actor seis hijos: Maddox -recientemente ingresado en una universidad de Corea del Sur-, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox.

Hasta que los más pequeños no cumplan 18 años -actualmente tienen 11- no podrá elegir mudar su vida a otras latitudes. "Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años", comentó la actriz y sumó: "En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir". En clara referencia a su ex, con quien estuvo en pareja durante 12 años.

Consultada respecto a cuál sería ese lugar tan inspirador en el cual vivir, Jolie dijo que todavía no lo tenía decidido pero sería uno en el que nunca estuvo. "Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo. El año que viene empezamos una casa en África",subrayó.

Tapa de Revista de Harper´s Bazar con Angelina Jolie, Noviembre 2019

La actriz también incursionó en temas feministas: "Entre 2000 y 2006, más mujeres estadounidenses murieron por homicidio doméstico que los soldados estadounidenses murieron en el campo de batalla. Es sorprendente que en todo el mundo el lugar más peligroso para las mujeres hoy en día sea el hogar. Todavía hay más de una docena de países donde la violencia contra una esposa o un miembro de la familia es legal".

"Este es un momento para pelear. Si hay una pelea en esta vida, debe ser por las libertades y los derechos. Y si tenemos nuestra libertad, debemos luchar por otros que no", comentó.