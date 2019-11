Hinchas de Colón, final Sudamericana, REUTERS

Colón de Santa Fe se mide en Asunción con Independiente del Valle de Ecuador en la nueva final a partido único de la Copa Sudamericana de fútbol y si logra el título festejará el primer campeonato internacional en su historia.



El partido de este sábado, primer enfrentamiento en el historial, se lleva a cabo en La Nueva Olla de Asunción, dirigido por el brasileño Raphael Claus, quien será acompañado por sus compatriotas Emerson De Carvalho y Bruno Pires; el cuarto juez será el venezolano Alexis Herrera.



Independiente del Valle disputa su segunda final internacional, ya que fue subcampeón de la Copa Libertadores 2016 que ganó Atlético Nacional de Medellín.



Uno de los momentos más emotivos fue antes de comenzar el duelo en un estadio colmado por los simpatizantes argentinos. Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a las tribunas cuando uno de los hinchas rompió en llanto.

De acuerdo con la oficina de migraciones, llegaron a Asunción unos 40.000 argentinos desde los distintos puntos fronterizos que separan los dos países.