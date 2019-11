Jeanine Añez, REUTERS

La titular del Senado, Jeanine Añez, asumió este martes la presidencia de Bolivia, en una sesión del Congreso que tuvo la ausencia de los congresistas del MAS, el partido que responde a Evo Morales, y por el cual no hubo quórum.



"Asumo de inmediato la presidencia del Estado", expresó Añez ante la oposición, luego de señalar que pese a que no hubo quórum tienen que "evitar las formalidades porque se necesita que el país tenga cabeza y evitar los dramáticos días que se han vivido".



"Se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y el vicepresidente (...), lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial", explicó la titular de la Cámara Alta, argumento por el cual no necesitó el número necesario de congresistas para aceptar la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes viajaron a México en calidad de refugiados políticos.



La autoproclamada presidenta boliviana agregó que quieren "convocar a elecciones lo más pronto posible".

"De inmediato también buscaremos una ley corta para convocar a elecciones. Este es un periodo de transición constitucional", agregó Añez.

Posteriormente, se produjeron incidentes en las calles de La Paz, ya que los manifestantes acusaron de "traidores" a los congresistas, por lo que la Policía los reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos.

Los diputados y senadores habían sido convocados a una asamblea legislativa por los líderes de la oposición a Evo, en una sesión que debería designar un gobierno interino que a su vez tendría que llamar a elecciones.

"Hemos convocado en la Cámara de Senadores para esta tarde, a una sesión ordinaria, para que yo pueda asumir la presidencia del Senado, tal como la establece la sucesión constitucional", había declarado Añez en una conferencia de prensa previa.