Agustín Rossi en la previa a la sesión especial por Bolivia, CANAL 26

Agustín Rossi habló ante la prensa en la previa a la sesión especial en el Congreso para tratar la situación que se vive en Bolivia.

“El jefe del Estado mayor conjunto, que fue el que anunció el pedido de la exhortación de renuncia de Evo Morales, es quien detenta el poder. Como no puede asumir él mismo, porque la realidad es que no hay consenso internacional para que un militar esté al frente de un poder ejecutivo de un país, esta situación es como aparentar una legalidad constitucional”, inició Rossi.

“La historia argentina es rica en esto. Recuerden que en el año 62, Frondizi fue derrocado, a Perón lo mandaron preso a la Isla Martín García, y terminó asumiendo la presidencia el senador Guido, del cual pocos se acuerdan. Más cercano, en la década del 70, el golpe de Estado de Uruguay, que es algo similar a lo que sucede hoy en Bolivia”, indicó.

Ante la consulta sobre lo que puede afectar esto al próximo gobierno, Rossi dijo: “Esperamos y deseamos vivir en una sociedad latinoamericana con vigencia plena de las instituciones y la democracia. Esto es lo que desea el presidente electo, independientemente cuál sea el símbolo ideológico de los gobernantes elegidos por la voluntad popular. Hemos fijado nuestra posición en Bolivia y seguiremos trabajando por el mantenimiento de la democracia en América Latina”.