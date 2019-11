El ahora ex presidente de Bolivia Evo Morales expresó a través de sus redes sociales que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos ofrece volver al país si sirve para pacificar.



"Herman@s, reitero mi pedido de un diálogo nacional, donde estemos representados todos, movimientos sociales, comités cívicos y partidos políticos. Si puedo aportar con mi presencia a la solución pacífica que pare la violencia y cuide la vida, lo haré por mi querida Bolivia", escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

Herman@s, reitero mi pedido de un diálogo nacional, donde estemos representados todos, movimientos sociales, comités cívicos y partidos políticos. Si puedo aportar con mi presencia a la solución pacífica que pare la violencia y cuide la vida, lo haré por mi querida Bolivia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 14, 2019

"Pido a organismos internacionales como la ONU, países amigos de Europa e instituciones como la Iglesia Católica representada por el hermano @Pontifex_es acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia. La violencia atenta contra la vida y la paz social", apuntó más tarde.



Entre los mensajes por las redes sociales y una dura conferencia de prensa, Evo Morales tuvo un miércoles movido, con Jeanine Áñez, quien este martes asumió la Presidencia interina de Bolivia, en el centro de sus críticas.



"Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo", escribió Morales en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, Evo, ya instalado en México, donde tuvo que refugiarse tras el ataque consumado sobre algunas de sus propiedades y ante la posibilidad de ser detenido por las Fuerzas Armadas bolivianas, indicó: "Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la CPE de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe".



"Esta autoproclamación atenta contra los arts 161, 169 y 410 de la CPE que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o Diputados y la Supremacía de la CPE. Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo", escribió el ex mandatario en su cuenta @evoespueblo.



Por otra parte, arremetió contra quien fuera candidato presidencial por Comunidad Ciudadana en las últimas elecciones realizadas en ese país y que terminaron con polémica e incidentes, luego de que el conteo diera por ganador en primera vuelta a Morales.



"Carlos de Mesa pisoteas la Constitución Política del Estado, destruyes la democracia y masacras al pueblo. Ese es tu legado para la historia", señaló.



Por último, Evo criticó al dirigente opositor Luis Fernando Camacho, uno de los principales protagonistas de la movilización que forzó su salida como mandatario nacional el domingo pasado, al remarcar: "Fernando Camacho, el orgullo regional no es para dividir Bolivia, la Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos y la Constitución Política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia".



Camacho sostuvo este martes que "la Biblia volverá al Palacio de Gobierno", luego de que Áñez se autoproclamara presidenta provisoria de Bolivia.