Cristian Castro en el living de Susana revelando su noviazgo.



Cristian Castro estuvo en el living de Susana donde reveló parte de su vida y relató cómo conoció a una joven colombiana en una iglesia cristiana de Anaheim, California. “Quiero casarme, ya te he ofrecido matrimonio unas cuentas veces…”, le dijo con el humor que lo caracteriza a la diva, con quien mantiene una larga amistad. Ella le respondió: “Yo no quiero casarme. Menos con vos, porque sufriría mucho: vos sos muy mujeriego, no serías fiel”, reveló la diva.

“¿Estás de novio con una chica que se llama Marta?”, le preguntó, sin vueltas la conductora. “Estás investigando muy bien. Porque, mira, estás amiga de mi mamá, Susana…”, le respondió él. “¡Pero ella no me lo contó! ¡Te lo juro!”, se defendió la Su. “Hablamos con Vero, la amo, pero ella no me cuenta nada. No me pasó el dato”, agregó. Él confirmó que la información que maneja la diva es cierta y que está en pareja. “Caray… Sí, pues, estoy saliendo con Marta”, reconoció, y dijo que la joven es oriunda de Barranquilla, Colombia.

La primera aparición pública de Cristian Castro con su novia fue en una iglesia cristiana.



El mexicano fue visto con su nueva pareja en la iglesia River Arena a mediados de noviembre pasado. El nombre con el que se hace llamar en las redes sociales es Marthica Muvdi y, si bien no se saben muchos detalles de su vida, en las redes sociales hay fotografías suyas modelando zapatos. Además, en sus cuentas oficiales comparte imágenes de algunos instantes de su vida, especialmente los que vive al lado de su ahijada.

Cristian Castro y su novia colombiana Marta.