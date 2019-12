Cristian Castro con Karina Vitorino, CANAL 26

Cristian Castro regresó a la Argentina para promocionar su gira "The hits tour" donde hará un recorrido por los grandes temas que enamoraron a sus fans a lo largo de su carrera artística.

Nuestra periodista de espectáculos Karina Vitorino lo entrevistó y reveló cómo es estar en el país nuevamente y los detalles de su nuevo tour: "Estoy disfrutando a la Argentina, promocionando los recitales que haremos en Mayo de nuestro país".

"El Tour tiene todos los éxitos de mi carrera y luego de las elecciones justamente estrenaremos presidente y gira", reveló Castro. En su show no faltarán las canciones: “No Podrás”, “Azul”, “Lloviendo Estrellas”, “Por Amarte Así”, “Es mejor así” y “Yo quería”, entre muchas mas. Por otro lado el artista reveló que: "Hay temas con los que hago catarsis.

Tras la sorpresa de sus fans al retirarse de las redes, Castro comentó: "Me retiré de las redes para minimizar mi vida, es como el tema del alcohol para mí, sabía que iba a ser algo pasajero“.

En relación a su madre Verónica Castro dijo que "ella ha tenido devoción con su oficio. Siempre tengo mamitis. Ya no la consulto por cuestiones amorosas".

"The hits tour" se hará el 23 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 25 de mayo en el Orfeo Superdomo de Cordoba.

